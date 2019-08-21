Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli geleneklerinden! Sürre Alayı tablosu Dolmabahçe'de
Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli geleneklerinden biri resmedilmiş yıllar önce. Bu geleneğe bugün hala şahitlik ediyor. 14 metrekare boyutundaki dev “Sürre Alayı” tablosu 146 yıldır görenleri kendine hayran bırakıyor.
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlı Dolmabahçe Sarayı, Osmanlı imparatorluğu döneminde ilk resim koleksiyonu çalışmalarına ev sahipliği yapıyor. Resim koleksiyonunun en önemli parçası, 14 metrekarelik boyutuyla sarayın en büyük tablosu olan ‘Sürre Alayı’dır.
ablo, Kurban Bayramı öncesinde gerçekleştirilen hac yolculuğundaki atmosferi detayları ile gösteriyor. Dolmabahçe Sarayında restorasyonu yapılan devam eden bir odada bulunan dev tablo ihtişamı ve ince detayları ile kendine hayran bırakıyor.
Sarayda bulunan odanın restorasyon çalışmaları bittiğinde tablonun yeniden ziyaretçileri ile buluşması bekleniyor. Tabloyu çok daha gösterişli kılan ise altın varak çerçevesi.
Çerçevenin bordür kısmında desen gibi yapılan bu ayrıntıda, ‘Kufi’ hat ile yazılmış Al-i İmran Suresi’nin 126. ayeti yer alıyor. Ayette, “Düşmanları bozguna uğratmak için gereken yardım ancak güçlü ve hâkim olan Allah katındandır.” deniliyor.