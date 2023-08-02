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Osmaniye'de korkutan patlama! Oto servis alev alev yandı: 3 kişi yaralandı

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Osmaniye'de korkutan patlama! Oto servis alev alev yandı: 3 kişi yaralandı

Osmaniye'de henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı oto yıkama ve yağlama servisinin yağ deposunda patlama oldu.

Osmaniye'de korkutan patlama! Oto servis alev alev yandı: 3 kişi yaralandı

Osmaniye Sanayi Sitesi Egzozcular Sokak'taki işletmede, atık yağların depolandığı bölümde henüz bilinmeyen nedenle patlama yaşandı.

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Osmaniye'de korkutan patlama! Oto servis alev alev yandı: 3 kişi yaralandı

Üç kişinin yaralandığı patlamanın ardından iş yerinde çıkan yangın, park halindeki 2 tanker ve 1 otomobile sıçradı.

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Osmaniye'de korkutan patlama! Oto servis alev alev yandı: 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Osmaniye'de korkutan patlama! Oto servis alev alev yandı: 3 kişi yaralandı

Oto yıkama ve yağlama servisi ile araçlardaki yangın da itfaiyenin 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

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