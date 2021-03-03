Osmaniye'de diziden etkilenip üretmeye başladı siparişlere yetişemiyor
OSMANİYE'de 43 yaşındaki Uzman Çavuş Eshabil Avşar, dizilerden etkilenip hobisi işe çevirdi.
Çocukluk yıllarında lokantalarda çalışan Eshabil Avşar zaman içerisinde bıçaklara ilgi duymaya başladı. İlerleyen zamanlarda mesleğini daha da geliştirerek otellerin mutfak bölümünde şeflik yapan Avşar’ın bıçaklara olan ilgisi gün geçtikçe artmaya başladı
Cep çakısı ve mutfak bıçaklarından koleksiyon yapmaya başlayan Avşar, şeflik mesleğini yarıda bırakarak askere gitti. Askerlikte komutanlarının isteği üzerine uzmanlık başvurusu yapan Avşar, kısa zaman içerisinde uzman çavuş olarak göreve başladı.
Göreve başladığı halde bıçaklara olan ilgisi geçmeyen Uzman Çavuş Avşar’ın bıçaklara olan bağımlılığı gittikçe artarak koleksiyonunu daha da geliştirerek komando bıçakları biriktirmeye başladı. Görevi sırasında çıkan çatışmada yaralandıktan sonra emekli olan Uzman Çavuş, bıçaklara olan içindeki sevdasını doyurabilmek için kurduğu atölyede bıçak üretmeye başladı
Kısa zaman içerinde ünlü bir bıçak ustası olan Avşar, Türkiye’nin dört bir yanına ürettiği bıçakları gönderirken tarihi dizilerden de esinlenerek atölyesinde özel tasarımlı kılıç gibi savaş aletleri üretmeye başladı. Bıçaklara olan bağımlığını aşkla anlatan Avşar, ürettiği ürünlerin satışını yapmak için bıçakçı dükkanı kurduğunu söyledi.