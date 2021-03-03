Osmaniye'de diziden etkilenip üretmeye başladı siparişlere yetişemiyor

Kısa zaman içerinde ünlü bir bıçak ustası olan Avşar, Türkiye’nin dört bir yanına ürettiği bıçakları gönderirken tarihi dizilerden de esinlenerek atölyesinde özel tasarımlı kılıç gibi savaş aletleri üretmeye başladı. Bıçaklara olan bağımlığını aşkla anlatan Avşar, ürettiği ürünlerin satışını yapmak için bıçakçı dükkanı kurduğunu söyledi.