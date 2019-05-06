Osmaniye'de bir kişi boşanmak isteyen eşini baltayla öldürdü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Osmaniye'de bir kişi boşanmak isteyen eşini baltayla öldürdü

OSMANİYE'de esnaf Mehmet Zengin (45), boşanmak isteyen eşi 2 çocuk annesi Dilek Zengin'i (41) baltayla öldürdü. Zengin gözaltına alınırken, yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Osmaniye'de bir kişi boşanmak isteyen eşini baltayla öldürdü - Sayfa 1

OSMANİYE’nin Kadirli ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini çocuklarının gözü önünde baltayla öldürdü.

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Osmaniye'de bir kişi boşanmak isteyen eşini baltayla öldürdü - Sayfa 2

Kadirli ilçesinde mutfak tüpü bayiliği yapan Mehmet Zengin, eşi Dilek Zengin ile aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

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Osmaniye'de bir kişi boşanmak isteyen eşini baltayla öldürdü - Sayfa 3

Tartışmanın büyümesi üzerine iş yerinin arka tarafındaki evinin önünde bulunan baltayı alan Mehmet Zengin, eşi Dilek Zengin’e art arda vurarak öldürdü.

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Osmaniye'de bir kişi boşanmak isteyen eşini baltayla öldürdü - Sayfa 4

Bağırışmaları duyan komşuları durumu hemen 112’ye ve polise haber verdi.

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