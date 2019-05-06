Osmaniye'de bir kişi boşanmak isteyen eşini baltayla öldürdü
İhlas Haber Ajansı
OSMANİYE'de esnaf Mehmet Zengin (45), boşanmak isteyen eşi 2 çocuk annesi Dilek Zengin'i (41) baltayla öldürdü. Zengin gözaltına alınırken, yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
OSMANİYE’nin Kadirli ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini çocuklarının gözü önünde baltayla öldürdü.
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Kadirli ilçesinde mutfak tüpü bayiliği yapan Mehmet Zengin, eşi Dilek Zengin ile aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.
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Tartışmanın büyümesi üzerine iş yerinin arka tarafındaki evinin önünde bulunan baltayı alan Mehmet Zengin, eşi Dilek Zengin’e art arda vurarak öldürdü.
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Bağırışmaları duyan komşuları durumu hemen 112’ye ve polise haber verdi.
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