Osmaniye Kadirli ilçesinde üç aracın karıştığı kazada 1 'i çocuk 3 kişi öldü 4 kişi yaralandı
OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında biri çocuk 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ali Gönüler idaresindeki 80 KJ 952 plakalı otomobil, Kadirli-Osmaniye kara yolu Kümbet köyü yakınlarında karşı yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen 01 VR 302 otomobille çarpıştı.
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Kaza yapan araçlara, Yunus Fındık'ın kullandığı 80 KB 265 plakalı otomobil de çarptı.
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Üç aracın karıştığı kazada sürücü Ali Gönüler (35) ile yanında yolcu olarak bulunan Kadir Gönül (13) ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybetti.
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Yaralanan 4 kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
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