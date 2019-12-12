Osman Bey ve Dündar Bey karşı karşıya! Kuruluş Osman'a damga vuran sahne
Burak Özçivit'in başrolünde olduğu Kuruluş Osman dizisinin 5. bölüm fragmanı yayımlandı o sahne herkesi ekranlara kilitleyecek.
TRT 1 ekranlarında 5 sezon boyunca Diriliş Ertuğrul olarak yayımlanan ardından ATV ekranlarında Kuruluş Osman olarak devam eden dizinin 5. bölüm fragmanı yayımlandı.
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Başrolünde Burak Özçivit'in bulunduğu Kuruluş Osman, yeni bölüm fragmanında Osman Bey, kaçırılan Bala Hatun'u kurtarıp obaya getiriyor.
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Şeyh Edebali ile Osman Bey arasındaki bağı öğrenen Alişar, "Demek Osman'ın ateşini Edebali körükler. Biz de bu ateşi söndürelim ki sözümüz yerde kalmasın" diyor.
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Alişar, Osman Bey'in Prenses Sofya'yı alması üzerine, "Osman beni çiğnedin, devleti çiğnedin, devlet de seni çiğneyecek" sözleriyle tepkisini dile getiriyor.
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