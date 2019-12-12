Osman Bey ve Dündar Bey karşı karşıya! Kuruluş Osman'a damga vuran sahne

Şeyh Edebali ile Osman Bey arasındaki bağı öğrenen Alişar, "Demek Osman'ın ateşini Edebali körükler. Biz de bu ateşi söndürelim ki sözümüz yerde kalmasın" diyor.

İşte Kuruluş Osman'ın 5. bölüm fragmanı