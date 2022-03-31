Oscar töreninde Will Smith'ten tokat yiyen Chris Rock'tan ilk açıklama Chris Rock kimdir?

Rock seyirciye, “Hafta sonunuz nasıl geçti? Benim henüz yaşananlarla ilgili söyleyecek bir şeyim yok çünkü halen bu olayı sindiriyorum. Eğer bunun için geldiyseniz üzgünüm ama halen olayı işliyorum. Bir noktada bu konuda konuşacağım” dedi.