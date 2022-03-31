Oscar töreninde Will Smith'ten tokat yiyen Chris Rock'tan ilk açıklama Chris Rock kimdir?
Ünlü oyuncu Will Smith’in Oscar Ödül Töreni'nde tokat attığı komedyen Chris Rock ilk kez konuştu.
Oscar Ödül Töreni'nde eşi Jada Pinkett Smith hakkında espri yapan komedyen Chris Rock'ı herkesin önünde tokatlayan Will Smith'in olaydan sonra Akademi'nin "salondan çıkın" talebine olumsuz yanıt verdiği ortaya çıktı. Chris Rock da olayların ardından ilk kez konuştu.
Hafta sonu düzenlenen Oscar Ödül Töreni’nde eşiyle ilgili espri yapan komedyen Chris Rock’a tokat atan ünlü oyuncu Will Smith’e tepkiler devam ederken olayın ardından yaşananlarla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.
Smith’in tokat attığı komedyen Chris Rock, Boston’da stand-up şovuna çıkarak yaşadıklarını anlattı.
Rock seyirciye, “Hafta sonunuz nasıl geçti? Benim henüz yaşananlarla ilgili söyleyecek bir şeyim yok çünkü halen bu olayı sindiriyorum. Eğer bunun için geldiyseniz üzgünüm ama halen olayı işliyorum. Bir noktada bu konuda konuşacağım” dedi.