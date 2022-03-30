'Oscar' anketi Will Smith'in tokadını önce alkışladılar ardından 'cezalandırılsın' dediler

ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen 94. Akademi Ödülleri töreninde, eşi Jada Pinkett Smith'e yaptığı şaka nedeniyle komedyen sunucu Chris Rock'a tokat atan Will Smith ile ilgili tartışmalar sürüyor. Konuyla ilgili araştırma yapan StudyFinds.com'un anketine göre, ABD'lilerin yüzde 66'sı, Smith'in Rock'ın şakasına gösterdiği aşırı tepkiden dolayı ceza alması gerektiğini düşünüyor.