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'Oscar' anketi Will Smith'in tokadını önce alkışladılar ardından 'cezalandırılsın' dediler

'Oscar' anketi Will Smith'in tokadını önce alkışladılar ardından 'cezalandırılsın' dediler

Yapılan bir ankete göre ABD'liler, Oscar töreninde Chris Rock'ı tokatlayan Will Smith'in cezalandırılmasını istiyor. Sosyal medyada bu tepkiye 'Önce alkışladılar sonra da ceza istiyorlar' yorumlarını beraberinde getirdi.

'Oscar' anketi Will Smith'in tokadını önce alkışladılar ardından 'cezalandırılsın' dediler

ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen 94. Akademi Ödülleri töreninde, eşi Jada Pinkett Smith'e yaptığı şaka nedeniyle komedyen sunucu Chris Rock'a tokat atan Will Smith ile ilgili tartışmalar sürüyor. Konuyla ilgili araştırma yapan StudyFinds.com'un anketine göre, ABD'lilerin yüzde 66'sı, Smith'in Rock'ın şakasına gösterdiği aşırı tepkiden dolayı ceza alması gerektiğini düşünüyor.

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'Oscar' anketi Will Smith'in tokadını önce alkışladılar ardından 'cezalandırılsın' dediler

Ankete katılanların yüzde 62'si Smith'in tepkisinin haklı olduğunu, yarısından fazlasıysa olayın "düzmece" olduğunu söylerken yüzde 76'lık çoğunluk, sunucunun Pinket Smith'in saçkıran sorunuyla ilgili şakasının "gereksiz" olduğunu ifade etti.

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'Oscar' anketi Will Smith'in tokadını önce alkışladılar ardından 'cezalandırılsın' dediler

Organizasyon tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada,"Akademi, Bay Smith'in dün geceki programdaki eylemlerini kınıyor. Tüzüğümüz, davranış standartlarımız ve California yasalarına uygun olarak daha fazla eylem ve sonuçları araştıracağız." ifadelerine yer verilmişti.

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'Oscar' anketi Will Smith'in tokadını önce alkışladılar ardından 'cezalandırılsın' dediler

Akademi'nin yazılı açıklamasından saatler sonra Smith, sosyal medyadan özür dileyerek "haddini aştığını" ve "utandığını" itiraf etmişti.

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