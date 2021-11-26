Oryantal Didem Kınalı'nın ailesiyle ilgili olay itirafları! Hayatı bir dram...

"Bugüne kadar kimsenin ekmeğinde ve yerinde gözüm olmadı"

Sanatçıların kendisini afişlerine koymak istememesi ile ilgili yaptığı açıklamaların bazı medya organlarında yanlış anlaşılmaya sebebiyet verecek şekilde yansıdığının altını çizen Didem Kınalı, "Evet bu tip sorunlar yaşıyoruz. Fakat bunların kim oldukları bilmiyorum. Kimsenin günahını alamam. Sanırım üzülmeyeyim diye bana yansıtılmıyor. Herkes kalbinin ekmeğini yiyor. Bugüne kadar kimsenin ekmeğinde ve yerinde gözüm olmadı. Üzülüyor muyum? Elbette üzülüyorum. Lakin artık kafaya takmamayı öğrenmem gerekiyor sanırım." diyerek konuya açıklık getirmiş oldu.