Örümcek Adam'ın Marvel'ı terk etti! Oyuncu Tom Holland ilk kez konuştu
Oyuncu Tom Holland, Örümcek Adam'ın Marvel'ı terk etmesi hakkında ilk kez konuştu ve “Örümcek Adam'ın geleceği farklı olacak, ama aynı derecede harika ve şaşırtıcı olacak ve onu daha da havalı hale getirmek için yeni yollar bulacağız" dedi.
Örümcek Adam serisinin Marvel'ı terk etmesinin ardından 'Peter Parker' karakterine hayat veren oyuncu Tom Holland'dan ilk yorumlar geldi.
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Disney ve Pixar’ın ortak yapımı olan animasyon 'Hadi Gidelim'in seslendirme kadrosunda bulunan Holland, bu nedenle D23 Fuarı'nda hayranlarının karşısına çıktı.
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söz konusu filmin seslendirme kadrosunda 'Galaksinin Koruyucuları' serisinde Star-Lord lakaplı Peter Quill'e hayat veren Chris Pratt'in de bulunduğunu hatırlatan Holland, "Biz buraya son gelişimizde, Titan'da savaşan uzay dostlarıydık" dedi.
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Holland'ın bu sözleri Marvel Sinematik Evreni'nin baş yapıtlarından biri olan Avengers: Infinity War'a gönderme olarak yorumlandı.
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