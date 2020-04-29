Oruç tuttuğunu açıklayan Şeyma Subaşı'nın derin göğüs dekolteli pozları olay oldu!

Mini etekli cesur fotoğraflarına tepki yağdı

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Subaşı, son Instagram paylaşımı ile sosyal medyada yine gündem oldu. Mini elbiseli cesur pozları eleştiri oklarının kendisine çevrilmesine neden oldu. İşte Şeyma Subaşı'nın çok konuşulan pozları...