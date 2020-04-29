Oruç tuttuğunu açıklayan Şeyma Subaşı'nın derin göğüs dekolteli pozları olay oldu!
Geçtiğimiz gün İtalyan sevgilisi ile oruç tuttuğunu açıklayan Şeyma Subaşı'nın Instagram'dan paylaştığı mini elbiseli cesur fotoğraflarına tepki yağdı.
Acun Ilıcalı ile boşanan Şeyma Subaşı, İtalyan DJ Gudio Senia ile aşk yaşamaya başlamıştı. Şimdilerde sevgilisiyle beraber karantinada olan Subaşı, sevgilisinin kendisiyle birlikte oruç tutmaya çalıştığını söylemişti.
Subaşı, sevgilisi için "Oruç tutuyor yani çalışıyor diyelim. Su içiyor sadece" demişti. Ünlü sosyal medya fenomeninin son paylaşımı ise sosyal medyayı salladı. Subaşı mini elbiseli cesur pozlarını paylaşınca takipçilerinden adeta tepki yağdı.
Mini etekli cesur fotoğraflarına tepki yağdı
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Subaşı, son Instagram paylaşımı ile sosyal medyada yine gündem oldu. Mini elbiseli cesur pozları eleştiri oklarının kendisine çevrilmesine neden oldu. İşte Şeyma Subaşı'nın çok konuşulan pozları...
Subaşı'nın bu pozlarına takipçilerinden tepki yağdı. Bir takipçisi, ''oruç sadece yememekle olmuyor'' yorumunu yaparken bir başka takipçisi ise, ''Oruç nerde kaldı'' yorumunu yaptı.