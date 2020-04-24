Oruç tutmanın faydaları neler beyne olan etkisi şaşırtıcı!
30 gün boyunca fiziksel ve zihinsel olarak yepyeni bir döneme giren bireyde Ramazan ayı boyunca ne gibi değişiklikler oluyor? Oruç tutmanın vücuda olan faydaları neler? Oruç tutmanın beyine olan faydaları neler?
Uzun saatler boyunca tutulan oruç çoğu zaman bünyenin zayıflamasına ve enerjisizliğe neden oluyor. Bu durum yadsınamaz bir gerçek. Fakat diğer taraftan da oruç tutmak vücut sağlığı ve beyin için tam bir detoks etkisi yaratıyor.
Evet yalnış duymadınız! Uzmanlar oruç tutmanın bedenimize ve ruhumuza iyi geldiğini söylüyor.İşte nedeni!
Beyne olan faydaları şaşırtıyor
Ramazan ayı boyunca, beynimiz diğer organlarımızdan farklı olarak tam kapasiteyle çalışmaktadır. Bunun nedeni, vücudumuzdaki organların Ramazan Ayı’nda beyne daha az uyarı göndermesidir. Vücuda giren besinlerin azalması ve vücudun uzun bir süre boyunca aynı saatlerde yemek yemeye alışması, beyni rahatlatmaktadır. Oruç tutmanın beyne olan faydası, bilimsel araştırmalar sonucu kanıtlanmıştır. Bireyin, oruçlu olduğu zamanlarda beyninde, nörotrafik faktör denilen protein üretimi artmaktadır. Beyin türevli nörotrafik faktör, salgı proteini olup beyinde ve kan dolaşımında bulunmaktadır.
Kök Hücreyi Destekliyor
Bireyde, oruçla artan bu faktör; kişinin gelişiminde, canlılığında ve işlevlerini yerine getirmesinde önemli rol oynar. Oruç tutmanın, zihinsel fonksiyonları arttırdığı ortaya çıkmıştır. Oruç, beyinde yeni kök hücrelerin oluşmasını destekler ve bu işleve yardımcı olacak kimyasalların salgılanmasını sağlar.