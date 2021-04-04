Oruç tutarken şiddetli baş ağrısı neden olur nasıl geçer bu doğal çözümleri deneyin!
Ramazan ayında beslenme alışkanlıkları vücudu da etkiliyor. Migreni olanla açlık sebebiyle migren ataklarıyla yüz yüze kalıyor. Peki evde baş ağrısıyla baş etmenin doğal yöntemleri nedir?
11 ayın sultanı Ramazan'ın gelmesine sayılı günler kala vatandaşlar daha rahat oruç tutabilmenin de bir yandan yollarını arıyor. Uzun süreli açlık ve susuzluk nedeniyle baş ağrısı Ramazan'da en çok yaşanan durumlardan biri.
Siz de oruç tutarken şiddetli baş ağrısı çekiyorsanız limon aromaterapiyi deneyebilirsiniz. Bir parça limonu elinizde ovuşturup macun kıvamına getirin ve yüzünüze ve alnınıza sürün.
Baş ağrılarının belli başlı sebeplerinden biri strestir. Stres sebebiyle kaslarımız sertleşir ve boyun ağrısıyla başlayıp baş ağrısına çevirebilir. Boynunuzu ve omzunuzu hareket ettirerek ufak egzersizleri deneyin.
Oturduğunuz koltuğun rahat olmasına önem verin. Strese bağlı baş ağrılarında yastığınıza birkaç damla lavanta yağı damlatıp uyuyabilirsiniz.