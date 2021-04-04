Oruç tutarken beslenme nasıl olmalı bunları yapın vitamin ve mineral kaybetmeyin!
Ramazanda oruç tutarken beslenmede dikkat edilecekleri ve vitamin-mineral kaybı yaşamamak için yapmanız gerekenleri bir araya getirdik! İşte detaylar!
Uzun saatler aç kalınan Ramazan ayında, oruç tutanlarda sıvı ve vitamin-mineral kayıpları yaşanabiliyor. Aç kalınan zaman sonrasında alınan besinlerin vücutta düzgün kullanılması için yeterli ve doğru tercihler yapılması ise önem taşıyor.
Oruç tutan kişiler, iftarla sahur arasında bol su içmeye özen göstermeli. Ramazan ayında oruç tutanlar, vitamin ve mineral kayıpları yaşayıp zorlanabiliyorlar.
Ramazan ayında orucun 16-17 saat sürelere çıkmasıyla oruç tutanlarda sıvı, vitamin ve mineral kayıpları olabiliyor. Bu durumlarla karşılaşmamak için alınabilecek en önemli önlemler; sahur ve iftar zamanlarında bol su içmek, meyve ve sebze tüketimini ihmal etmemek, multivitamin ve multimineral eksiklerini tamamlamak.
Bol su içmenin yanı sıra, elektrolit ve sıvı kaybını önleme adına günde 1 adet maden suyu da tercih edilebilir.