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Oruç tutarken beslenme nasıl olmalı bunları yapın vitamin ve mineral kaybetmeyin!

Oruç tutarken beslenme nasıl olmalı bunları yapın vitamin ve mineral kaybetmeyin!

Ramazanda oruç tutarken beslenmede dikkat edilecekleri ve vitamin-mineral kaybı yaşamamak için yapmanız gerekenleri bir araya getirdik! İşte detaylar!

Oruç tutarken beslenme nasıl olmalı bunları yapın vitamin ve mineral kaybetmeyin!

Uzun saatler aç kalınan Ramazan ayında, oruç tutanlarda sıvı ve vitamin-mineral kayıpları yaşanabiliyor. Aç kalınan zaman sonrasında alınan besinlerin vücutta düzgün kullanılması için yeterli ve doğru tercihler yapılması ise önem taşıyor.

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Oruç tutarken beslenme nasıl olmalı bunları yapın vitamin ve mineral kaybetmeyin!

Oruç tutan kişiler, iftarla sahur arasında bol su içmeye özen göstermeli. Ramazan ayında oruç tutanlar, vitamin ve mineral kayıpları yaşayıp zorlanabiliyorlar. 

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Oruç tutarken beslenme nasıl olmalı bunları yapın vitamin ve mineral kaybetmeyin!

 Ramazan ayında orucun 16-17 saat sürelere çıkmasıyla oruç tutanlarda sıvı, vitamin ve mineral kayıpları olabiliyor. Bu durumlarla karşılaşmamak için alınabilecek en önemli önlemler; sahur ve iftar zamanlarında bol su içmek, meyve ve sebze tüketimini ihmal etmemek, multivitamin ve multimineral eksiklerini tamamlamak.

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Oruç tutarken beslenme nasıl olmalı bunları yapın vitamin ve mineral kaybetmeyin!

 Bol su içmenin yanı sıra, elektrolit ve sıvı kaybını önleme adına günde 1 adet maden suyu da tercih edilebilir.

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