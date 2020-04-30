Oruç tutan diyabet hastalarına 8 önemli öneri!
Diyabet hastalarının Ramazan ayında beslenme düzeni ve fiziksel aktiviteler konusunda bazı önemli noktalara dikkat etmesi gerekiyor.Uz. Dr. Gökhan Yazıcıoğlu, diyabet hastalarına Ramazan ayı ile ilgili önemli önerilerde bulundu.
Şeker hastalarında sıklıkla karşılaşılan hipoglisemiyi; uzun süreli açlık, insülin ve bazı şeker ilaçlarının dozunun gereğinden fazla olması ve aşırı egzersiz yapılması tetiklemektedir.
Bu şikayetlere dikkat!
- Aşırı şeker düşmesi (hipoglisemi, kan şekerinin 60 mg/dl'nin altına inmesi)
- Aşırı su kaybı
- Kan şekerinin aşırı yükselmesi
- Aşırı kilo kaybı veya kilo alma
- Diyabet hastalığına bağlı organ hasarlarının ağırlaşması durumunda vakit kaybetmeden uzman yardımı alınmalıdır.
Sağlık sorunu yaşamamak için bunlara dikkat edin;
1.İftarda çok hızlı yemek yemek kan şekerini birden yükselteceği için, besinler yavaş yavaş tüketilmelidir.
2.İftara çorba ile başlanmalı, çorbadan sonra yemeğe 10-15 dakikalık ara verilip daha sonra devam edilmelidir.
3.Sulu sebze yemekleri tercih edilmeli ve aşırı ekmek tüketilmemelidir.