Oruç tutan diyabet hastalarına 8 önemli öneri!

Şeker hastalarında sıklıkla karşılaşılan hipoglisemiyi; uzun süreli açlık, insülin ve bazı şeker ilaçlarının dozunun gereğinden fazla olması ve aşırı egzersiz yapılması tetiklemektedir.

Bu şikayetlere dikkat!

- Aşırı şeker düşmesi (hipoglisemi, kan şekerinin 60 mg/dl'nin altına inmesi)

- Aşırı su kaybı

- Kan şekerinin aşırı yükselmesi

- Aşırı kilo kaybı veya kilo alma

- Diyabet hastalığına bağlı organ hasarlarının ağırlaşması durumunda vakit kaybetmeden uzman yardımı alınmalıdır.