Oruç bağışıklığı nasıl etkiler Ender Saraç yanıtladı!

"Sağlıklı kişilerin bağışıklığı oruç yüzünden çökmez"

Dr.Saraç, "Bilinçli tutulan oruç, sağlıklı kişilerde bağışıklık sistemini çökertmez. Bu süreçte vatandaşın iyi beslenmesi gerekiyor. Et, tavuk, yumurta, balık ve bakliyat gibi proteinler tüketilmelidir. Pekmez, pestil, yağsız işlenmemiş kırmızı et, keçiboynuzu pekmezi gibi gıdaların tüketmek çok önemli. Bu Ramazan ayında ayrıca çinko yağı da çok önem arz ediyor. Beta glukan, propolis, ağız yoluyla alınan C vitaminleri, kara mürver, kudret narı ve ağızda çiğnenen karanfiller çok önemli." diye konuştu.