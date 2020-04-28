Oruç bağışıklığı nasıl etkiler Ender Saraç yanıtladı!
Uzman Dr. Ender Saraç, Ramazan ayında oruç tutacakların bol miktarda C vitamini tüketmeleri gerektiğini söyledi. Saraç aynı zamanda tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs'ün oruca etkisi hakkında ifadelerde bulundu.
Dr. Saraç, "Günde bir limon tüketilmesi gerekiyor. Kivi, ekşi elma, domates, çiğ yenebilen yeşillikler, kuşburnu marmelatı, sivri biber, kuzu kulağı, dere otu, roka gibi yeşillik ürünleri tüketmek gerekiyor" dedi.
Ender Saraç aynı zamanda tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs'ün oruca etkisi hakkında şu ifadelerde bulundu :"Koronavirüs geçirmiş ve iyileşmiş olan kişilerde dahi 2-3 hafta akciğerlerde sekeller kalabiliyor. Kronik rahatsızlığı bulunan kişiler hekime başvurarak oruç tutmaları gerekiyor. Çünkü bu pandemi döneminde oruç tutmak onlar için riskli olabilir." dedi.
"Sağlıklı kişilerin bağışıklığı oruç yüzünden çökmez"
Dr.Saraç, "Bilinçli tutulan oruç, sağlıklı kişilerde bağışıklık sistemini çökertmez. Bu süreçte vatandaşın iyi beslenmesi gerekiyor. Et, tavuk, yumurta, balık ve bakliyat gibi proteinler tüketilmelidir. Pekmez, pestil, yağsız işlenmemiş kırmızı et, keçiboynuzu pekmezi gibi gıdaların tüketmek çok önemli. Bu Ramazan ayında ayrıca çinko yağı da çok önem arz ediyor. Beta glukan, propolis, ağız yoluyla alınan C vitaminleri, kara mürver, kudret narı ve ağızda çiğnenen karanfiller çok önemli." diye konuştu.
Günde bir limon tüketin
Uzman Dr. Ender Saraç, "Günde bir limon tüketilmesi gerekiyor. Kivi, ekşi elma, domates, çiğ yenebilen yeşillikler, kuşburnu marmelatı, sivri biber, kuzu kulağı, dere otu, roka gibi yeşillik ürünleri tüketmek gerekiyor. Tükettiğimiz her şeye limon sıkabiliriz. Bu ramazanda D3 vitamini çok önemli. Mutlaka güneşe çıkılması gerekiyor. Avuç içlerimizi güneşe doğru tutup bu vitamini günde 20 dakika güneş ışınlarını almamız gerekiyor. D vitamini aldığımız takdirde kolay kolay bağışıklık sistemimiz çökmez." ifadelerini kullandı.