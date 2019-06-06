Ortaköy'de sevgilisinin dövdüğü Sırp modelden inanılmaz ifadeler

Tanja Dukiç, ardından Türkiye'den ayrılarak Sırbistan'a gitti.

Dukiç, yaptığı açıklamada psikolojisinin tamamen bozulduğunu, olay günü fotoğraf çekimi için dışarı çıktığını ve Çağrı T.'nin kendisini aldığını anlattı. Dukiç, "Çağrı ile aramızda kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Ona 'kavga etmeyelim' dedim. Ancak o vurmaya devam etti. Beni itti. Yere düştüm bacaklarıma vurdu. Altıma işedim. Kulaklarımdan kan geldi. Soğuk duşa itti beni. Vahşice beni dövdü. Beni öldürmek istedi. Bıçağı boğazıma dayadı. Şiddetten sonra ben yaşadığımı hissetmemeye başladım. Beni odaya kitledi; beni bıçakla öldüreceğini söyledi" ifadelerini kullandı.