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Ormanda tecavüz! Miss Turkey güzeli Dilara Kurşun kabusu yaşadı: Cenin pozisyonunda...

Ormanda tecavüz! Miss Turkey güzeli Dilara Kurşun kabusu yaşadı: Cenin pozisyonunda...

2016 Miss Turkey yarışmasına katılan ve profesyonel olarak modellik yapan Dilara Kurşun, eski sevgilisi tarafından hayatının şokunu yaşadı.

Ormanda tecavüz! Miss Turkey güzeli Dilara Kurşun kabusu yaşadı: Cenin pozisyonunda...

2016 Miss Turkey yarışmasına katılan ve profesyonel olarak modellik yapan Dilara Kurşun, geçtiğimiz Haziran ayında eski sevgilisi tarafından kaçırılarak ormanlık alana götürüldü.

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Ormanda tecavüz! Miss Turkey güzeli Dilara Kurşun kabusu yaşadı: Cenin pozisyonunda...

Burada darp edilerek cinsel istismara maruz kalan Kurşun, kaçarak elinden kurtulduğu eski sevgilisini ihbar etti.

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Ormanda tecavüz! Miss Turkey güzeli Dilara Kurşun kabusu yaşadı: Cenin pozisyonunda...

Eski sevgili ise açılan dava kapsamında bugün hakim karşısına çıktı. İfadesi herkesi şaşırttı. 

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Ormanda tecavüz! Miss Turkey güzeli Dilara Kurşun kabusu yaşadı: Cenin pozisyonunda...

Tartışma devam ederken, aracı Kumköy tarafındaki ormanlık araziye süren Kılıç, saçlarından tuttuğu genç kadını önce darp etti.

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