Ormanda tecavüz! Miss Turkey güzeli Dilara Kurşun kabusu yaşadı: Cenin pozisyonunda...
2016 Miss Turkey yarışmasına katılan ve profesyonel olarak modellik yapan Dilara Kurşun, eski sevgilisi tarafından hayatının şokunu yaşadı.
2016 Miss Turkey yarışmasına katılan ve profesyonel olarak modellik yapan Dilara Kurşun, geçtiğimiz Haziran ayında eski sevgilisi tarafından kaçırılarak ormanlık alana götürüldü.
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Burada darp edilerek cinsel istismara maruz kalan Kurşun, kaçarak elinden kurtulduğu eski sevgilisini ihbar etti.
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Eski sevgili ise açılan dava kapsamında bugün hakim karşısına çıktı. İfadesi herkesi şaşırttı.
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Tartışma devam ederken, aracı Kumköy tarafındaki ormanlık araziye süren Kılıç, saçlarından tuttuğu genç kadını önce darp etti.
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