Orkun Işıtmak Merve Yorgancılar ile nişanlandı evlilik yolunda ilerliyor
YouTube'da çektiği videolarla tanınan Orkun Işıtmak, sevgilisi Merce Yorgancılar ile evlilik yolunda ilerliyor. Orkun Işıtmak ve Merve Yorgancılar, dün akşam nişanlandı.
Sosyal medya hesabı YouTube'da çektiği eğlenceli videolarla milyonlara ulaşan Youtuber Orkun Işıtmak, dün akşam evde düzenlenen bir törenle evlilik yolunda ilk adımı attı. Bir süredir Merve Yorgancılar ile aşk yaşayan Işıtmak, ilişkisini resmiyete taşıdı.
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Mutlu haberi de sosyal medya hesabı Instagram'dan veren Orkun Işıtmak, nişan töreninden kareleri paylaştı. Işıtmak, fotoğraflarının altına, ''Lütfen nazar değmesin tşk'' yazdı.
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Işıtmak, bir de fotoğraflarının altına not düştü.
''Bu youtuber buna bi şey olmaz diyip kahveme acı biber koydular..''
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Instagram'ın hikaye kısmından da paylaşım yapan Orkun Işıtmak, ''Hayatımın en mutlu gününden birkaç kare'' paylaşımında bulundu.
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