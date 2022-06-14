"Orkestram zam istiyor" dedi! Şevval Sam'ı seyirci alkış yağmuruna tuttu
Son olarak ekranların reyting rekortmeni dizilerinden Yasak Elma'da Ender karakterine hayat veren oyuncu Şevval Sam, sahnede yer almak istediğini söyleyerek, diziden ayrılacağını duyurmuştu! Oyuncu Sam'ın yeni sezonda Yasak Elma'da yer alıp almayacağı kesinleşmezken, Sam yoğun programına devam ederek geçtiğimiz akşam Antalya'da sahne aldı! Orkestrasının zam istediğini söyleyen oyuncu, şarkıcı Sam'ı seyirci alkış yağmuruna tuttu!
Son olarak ekranların sevilen dizilerinden Yasak Elma'da Ender karakterine hayat veren oyuncu Şevval Sam, sahnede yer almak istediğini söyleyerek, diziden ayrılacağını duyurmuştu! Oyuncu Sam'ın yeni sezonda Yasak Elma'da yer alıp almayacağı kesinleşmezken, Sam yoğun programına devam ederek geçtiğimiz akşam Antalya'da sahne aldı! Orkestrasının zam istediğini söyleyen oyuncu, şarkıcı Sam'ı seyirci alkış yağmuruna tuttu!
Açıklamasıyla alkış topladı
Oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, Antalya'da bir otelde sahne aldı. Orkestrasının zam istediğini söyleyen Sam, açıklamasıyla alkış topladı.
Şevval Sam önceki akşam Antalya’da bir otelde sahne aldı. Bir ara istediği notayı çalmayan orkestrası için seyirciye “Onlar bu aralar benden zam istiyorlar. Benzin orantılı mı yoksa dolar orantılı mı olsun?” diye sordu.
Zam alkışı
Sonra orkestraya dönüp “Tamam size zam yapacağım anlaştık” diye söz verince izleyenlerinden büyük alkış aldı.