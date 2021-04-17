Meteoroloji İstanbul başta olmak üzere birçok bölgeyi sağanak yağış konusunda uyardı. Bu uyarının ardından Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için pazartesi gününe dikkat çekti ve "Yağışlara dikkat etmemiz lazım. Kuvvetli bir yağış gözüküyor, sıcaklık da yükseldiği için gök gürültülü sağanak yağışlar, yıldırım, şimşek ve hatta dolu ihtimali de var" ifadelerini kullandı. İşte Orhan Şen'in ürperten uyarıları...