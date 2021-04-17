Orhan Şen uyardı! Pazartesi İstanbul'un havası çok fena gök gürültülü sağanak dolu ve toz...
İSTANBUL için üst üste uyarılar yapılmaya başlandı. İstanbul yeni haftaya etkili yağış altında girecek. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "sıcaklık da yükseldiği için gök gürültülü sağanak yağışlar, yıldırım, şimşek ve hatta dolu ihtimali de var" ifadelerin
Meteoroloji İstanbul başta olmak üzere birçok bölgeyi sağanak yağış konusunda uyardı. Bu uyarının ardından Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için pazartesi gününe dikkat çekti ve "Yağışlara dikkat etmemiz lazım. Kuvvetli bir yağış gözüküyor, sıcaklık da yükseldiği için gök gürültülü sağanak yağışlar, yıldırım, şimşek ve hatta dolu ihtimali de var" ifadelerini kullandı. İşte Orhan Şen'in ürperten uyarıları...
"Yağmurlar genellikle gök gürültülü olacak, İstanbul'da yarından itibaren gök gürültülü olacak." diyen Ünlü meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklamaları şöyle:
- Bugün İstanbul ve Trakya'da sıcaklıklar biraz düşük ama yarından itibaren bahar değerlerine geliyor. Pazartesi günkü yağışa dikkat etmemiz gerekiyor, kuvvetli bir yağış bekleniyor.
Afrika tozu geliyor, maskeleri çıkarmayın
Güney bölgelerde, İç Ege'de Doğu Akdeniz'de kuvvetli rüzgar var, fırtınaya gidebilecek kadar rüzgar var. Afrika'dan toz geliyor, bu da önemli... Kısıtlama var ama dolaşırken maskemizi kesinlikle çıkarmayalım. Güney Ege'de bugün ve yarın için çamur yağma ihtimali var.