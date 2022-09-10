Orhan Pamuk yeni Roman'ı 'Kağıt Oynayanlar'ın müjdesini verdi! Masumiyet Müzesine 6 yeni eser eklendi

"Müzemiz bilet fiyatlarıyla ayakta duruyor. Hatta kar ediyor. Bu karı cebime atmıyorum. Bu yıl olduğu gibi müzeyle, sanatsal işlerle ilgili yeni kutular yapıyoruz. Kutuların replikalarını yapıyoruz. Vakfımız kar ediyor. Masumiyet Müzesi açılana kadar cebimden para verdim ama açıldıktan sonra hiç para koymadım. Bununla da övünüyorum."