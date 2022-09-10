Orhan Pamuk yeni Roman'ı 'Kağıt Oynayanlar'ın müjdesini verdi! Masumiyet Müzesine 6 yeni eser eklendi
Nobel Ödülle yazar Orhan Pamuk'tan okuyucularına yeni roman müjdesi. Pamuk, "Belki de gençliğimde, 22 yaşıma kadar ressam olmak istediğim için, yazdığım bir romana tekabül eden, onu resimleyen, illüstre eden değil tekabül eden, onunla ilişkiye geçen bir şey yapma işini (romana) koymayı seviyorum. Şimdi bir roman yazıyorum, adı Kağıt Oynayanlar" dedi.
Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesine yeni eserler eklendi. Kitabın 33, 61, 62, 75, 76 ve 77. bölümlerini ifade eden yeni eserler, 5 aylık çalışmanın sonunda tamamlandı. Pamuk, müzenin açılışının 10. yılı dolayısıyla hazırlanan eserlere ilişkin düzenlenen toplantıda, Masumiyet Müzesi'nin aynı isimli romanıyla ilgili olduğunu belirterek, "Müzede, romandaki kahramanların kullandığı eşyalar, resimler, hayaller ya da onların havasını gösteren şeyler sergileniyor." dedi.
Müzeyi kurmaya, 17-18 yıl önce henüz romanı yazarken karar verdiğini dile getiren Pamuk, kitaptaki her bölüme özel bir eser hazırlandığına işaret etti. Pamuk, müzenin, sonrasında kurulan Masumiyet Vakfına bağlandığını anlatarak şöyle konuştu:
"Müzemiz bilet fiyatlarıyla ayakta duruyor. Hatta kar ediyor. Bu karı cebime atmıyorum. Bu yıl olduğu gibi müzeyle, sanatsal işlerle ilgili yeni kutular yapıyoruz. Kutuların replikalarını yapıyoruz. Vakfımız kar ediyor. Masumiyet Müzesi açılana kadar cebimden para verdim ama açıldıktan sonra hiç para koymadım. Bununla da övünüyorum."
Müzeyi 10 yılda 285 bin kişi ziyaret etti
Müzeyi 10 yılda 285 bin kişinin ziyaret ettiğini bildiren Pamuk, ziyaretçilerin yaklaşık yarısının yabancı olduğunu belirtti. Kitaptaki ücretsiz biletin 36 bin kişi tarafından kullanıldığını dile getiren Pamuk, en sevdiği kitabının Masumiyet Müzesi olmadığını da söyledi. Müze açıldığından bu yana geçen 10 yılda dünyada da tanındığını anlatan Pamuk, şunları kaydetti: