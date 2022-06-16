Orhan Ölmez gözyaşlarını tutamadı!
"Damla Damla", "Su Misali" gibi şarkılarıyla fantezi müziğinde adını duyuran başarılı şarkıcı ve besteci Orhan Ölmez, Alişan'ın sunuculuğunu yaptığı "Alişan İle Hayata Gülümse" programına katıldı. Ölmez'in hayatının anlatıldığı dakikalarda duygusal anlar yaşandı. Babası Abdulvahabi Gazi Ölmez'i küçük yaşlarda kaybeden ünlü isim, göz yaşlarına boğuldu. Özel açıklamalarda bulunan Ölmez, şarkılarıyla
42 yaşındaki başarılı şarkıcı Orhan Ölmez, Alişan'ın sunduğu "Alişan İle Hayata Gülümse" programına katıldı. Ölmez, çocukluğundan bahsederken duygulandı. Babası Abdulvahabi Gazi Ölmez'i küçük yaşında kaybeden Orhan Ölmez, gözyaşlarını tutamadı. Bu sırada sunucu Alişan da gözyaşlarına hakim olamadı.
Babası Abdulvahabi Gazi Ölmez'in yaşamını yitirmesinden sonra yaşadığı duygusal süreci anlatan 44 yaşındaki sanatçı, şu ifadeleri kullandı:
Babamı 11 yaşında kaybettiğim için 'baba' kelimesi 15 yaşıma kadar kullanmaktan hep imtina ettiğim bir kelime oldu.
Yıllar sonra normalleştirebildim konuyu. Baba bir güç, önder, lider, yol gösterici. 10 yaşıma kadar bir baba figürüyle yaşamışım ben aslında ve o bana hala rehber.