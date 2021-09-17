Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan evlendi Çırağan'a ünlü yağdı!

Yılların usta sanatçısı Orhan Gencebay'ın Gökhan Gencebay dünya evine girdi. Oğlu Gökhan Gencebay'a Çırağan Sarayı'nda yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen bir düğün yapan Orhan Gencebay sanat camiasından dostlarını düğünde ağırladı. Sosyal medyada ünlülerin akın ettiği düğüne dair fotorğaflar paylaşıldı. 'Yılın düğünü' olarak nitelendirilen gecede ise damat Gökhan Gencebay'ın sakallarının oldukça uzun olmasına sosyal medyada eleştiriler yapıldı.