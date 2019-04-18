Orhan Gencebay'ın hastalığı ne? Sevim Emre sağlık durumunu açıkladı

''Şükürler olsun yoğun bakımda değil": Gelişmelerin ardından yoğun bakımda olduğu öğrenilen Gencebay'ın sağlık durumu hakkında hayat arkadaşı Sevim Emre açıklama yaptı. Emre şu ifadeleri kullandı: "Benim canlarım Orhan Babanız evet hastanede ama şükürler olsun yoğun bakımda değil."