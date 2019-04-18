Orhan Gencebay'ın hastalığı ne? Sevim Emre sağlık durumunu açıkladı
Ünlü sanatçı Orhan Gencebay'dan gelen son dakika haberi severlerini korkuttu. Göğüs ağrısı nedeniyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda olduğu söylenen Orhan Gencebay'la ilgili son durumu eşi Sevim Emre açıkladı.
Usta sanatçı Orhan Gencebay göğüs ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ardından ise anjiyo operasyonu geçirdi. 74 yaşındaki Gencebay'ın tıkanan iki damarına stent takıldı.
''Şükürler olsun yoğun bakımda değil": Gelişmelerin ardından yoğun bakımda olduğu öğrenilen Gencebay'ın sağlık durumu hakkında hayat arkadaşı Sevim Emre açıklama yaptı. Emre şu ifadeleri kullandı: "Benim canlarım Orhan Babanız evet hastanede ama şükürler olsun yoğun bakımda değil."
''İki damara anjiyo yapıldı ve üç stent takıldı'': İki damara anjiyo yapıldı ve üç stent takıldı sağlık durumu gayet iyi emin ellerde. Telefonlarınıza geç dönüyorum, lütfen kusura bakmayın sevgiler teşekkürler güzel gönüllerinizden öpüyorum."
Orhan Gencebay kimdir?: Orhan Gencebay ya da gerçek adıyla Orhan Kencebay (d. 4 Ağustos, 1944; Samsun, Türkiye) Türk besteci, ses sanatçısı, şair, enstrümanist, aranjör, müzik yapımcısı, müzik direktörü ve aktördür. Müzik dünyasında ‘‘Orhan Baba’’ olarak tanınır.