Organlarını satmak için iki çocuğunu öldürdü! Biri daha 2 aylık bir bebek

ABD’nin Las Vegas şehrinde yaşanan korkunç olayda, 26 yaşındaki cani anne organlarını satmak için iki çocuğunu boğarak öldürdü. Cinayeti işledikten sonra etrafındakilere kızların organlarının 'çok değerli' olduğunu söyleyen kadın polisler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.