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Ören boşaltılıyor! Termik santralden kaçanlar panik halinde yollarda

İhlas Haber Ajansı
Ören boşaltılıyor! Termik santralden kaçanlar panik halinde yollarda

MUĞLA Milas'ta devam eden orman yangını tüm önlem ve çabalara rağmen termik santrale sıçradı. Santralin tahliyesinin ardından santralin hemen dibindeki yerleşim yeri Ören de tahliye edilmeye başlandı.

Ören boşaltılıyor! Termik santralden kaçanlar panik halinde yollarda

MUĞLA Milas'ta devam eden orman yangını termik santrale sıçradı. TSK gemi gönderdi. Ören'in acil olarak boşaltılması kararı alındı. Trafik kaçanlarla kilitlenirken, TSK gemileri ile tahliyeler başladı. İşte Ören'den gelen son haberler:

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Ören boşaltılıyor! Termik santralden kaçanlar panik halinde yollarda

Bir yandan santralin hemen dibindeki yerleşim yeri Ören'in tahliyesi sürerken diğer yandan bazı görevliler yolda bekleyip bölgeye araç girişine izin vermiyor.

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Ören boşaltılıyor! Termik santralden kaçanlar panik halinde yollarda

Sadece iş makinaları ve görevlileri taşıyan araçların girişine izin verildiği bölgede panik havası hakim.

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Ören boşaltılıyor! Termik santralden kaçanlar panik halinde yollarda

TSK gemi yolladı
Milli Savunma Bakanlığı: "Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınının bölgedeki termik santraline yaklaşması üzerine, iskelede toplanan vatandaşlarımız Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait çıkarma gemilerimizle emniyetli bölgelere tahliye ediliyor."

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