Ören boşaltılıyor! Termik santralden kaçanlar panik halinde yollarda
MUĞLA Milas'ta devam eden orman yangını tüm önlem ve çabalara rağmen termik santrale sıçradı. Santralin tahliyesinin ardından santralin hemen dibindeki yerleşim yeri Ören de tahliye edilmeye başlandı.
MUĞLA Milas'ta devam eden orman yangını termik santrale sıçradı. TSK gemi gönderdi. Ören'in acil olarak boşaltılması kararı alındı. Trafik kaçanlarla kilitlenirken, TSK gemileri ile tahliyeler başladı. İşte Ören'den gelen son haberler:
Bir yandan santralin hemen dibindeki yerleşim yeri Ören'in tahliyesi sürerken diğer yandan bazı görevliler yolda bekleyip bölgeye araç girişine izin vermiyor.
Sadece iş makinaları ve görevlileri taşıyan araçların girişine izin verildiği bölgede panik havası hakim.
TSK gemi yolladı
Milli Savunma Bakanlığı: "Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınının bölgedeki termik santraline yaklaşması üzerine, iskelede toplanan vatandaşlarımız Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait çıkarma gemilerimizle emniyetli bölgelere tahliye ediliyor."