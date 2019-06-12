Ordu'da şiddetli dolu yağışı 10 yaralı
Anadolu Ajansı
ORDU’nun Gürgentepe ilçesinde etkili olan şiddetli dolu yağışı sonrası 10 kişi yaralandı. 9’u kafasından, biri ise elinden yaralanan 10 kişi, Gürgentepe Devlet Hastanesine başvurdu.
ORDU'nun Gürgentepe ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle 10 kişi yaralandı.
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Gürgentepe, Gölköy ve İkizce ilçelerinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, yerini doluya bıraktı.
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Gürgentepe ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu, tarım arazileri, çatı ve araçlara zarar verdi.
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Bazı sürücüler de araçlarını battaniye sararak, doludan korumaya çalıştı.
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