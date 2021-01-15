Ordu'da röportajda şiddet terörünü anlattı! Saatler sonra morga cesedi teşhise gitti
ORDU'da kocasından dün boşanan kadın gördüğü şiddeti anlatan röportaj verdi. Genç kadın, eski kocası tarafından boğazının ve kollarının kesildiğini anlattı. O röportajdan saatler sonra eski kocanın ölüm haberi geldi. 3 çocuk annesi, 'Kökten çözüm istiyorum' diye konuşmuştu...
Ünye ilçesinde yaşayan Ayşegül S., 2017 yılında kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği Engin Tombul’dan boşandı. Ayşegül S., daha sonra velayetini aldığı 3 çocuğuyla birlikte ilçede kiraladığı başka bir eve taşındı. İlçede özel işletmede işe başlayan ve Valilik’ten yardım alan Ayşegül S., boşanmasına karşın Tombul’dan şiddet görmeye devam etti.
Geçen yıl sokakta karşılaştıkları eski eşi Engin Tombul’un cam parçasıyla elini ve boğazını keserek yaraladığını söyleyen Ayşegül S., yaşadığı anları gazetecilere anlattı.
Çocuğun dişlerini kırdı: Eski eşi Engin Tombul’un kendisini ölümle tehdit ettiğini ve korku içinde yaşadığını ifade eden Ayşegül S., şöyle dedi: Boşanma sürecimiz devam ederken sürekli uzlaşma sağlanmaya çalışılıyordu. Ancak ben daha fazla dayanamadığım için yeniden birlikteliğe karşı çıktım. Sürekli şiddet gördüm. En son çocuğum küçükken bana vurmak isterken çocuğuma vurdu ve dişleri kırıldı."
"Halen çocuğum konuşma bozukluğu yaşıyor. 2017 yılında çekişmeli olarak sonunda boşandık. Ancak şiddet bitmedi. Sürekli şiddet gördüm. Çocuklarımı görmesine engel olmuyorum, ancak sürekli alkollü geldiği ve çocuklar görmek istemediği için sorunlar yaşıyoruz"