Ordu'da röportajda şiddet terörünü anlattı! Saatler sonra morga cesedi teşhise gitti

Çocuğun dişlerini kırdı: Eski eşi Engin Tombul’un kendisini ölümle tehdit ettiğini ve korku içinde yaşadığını ifade eden Ayşegül S., şöyle dedi: Boşanma sürecimiz devam ederken sürekli uzlaşma sağlanmaya çalışılıyordu. Ancak ben daha fazla dayanamadığım için yeniden birlikteliğe karşı çıktım. Sürekli şiddet gördüm. En son çocuğum küçükken bana vurmak isterken çocuğuma vurdu ve dişleri kırıldı."