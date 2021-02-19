Ordu'da kahvaltı yaparken gördü! Oyuncak sandı gerçek bakın ne çıktı
ORDU'da yaşayan 54 yaşındaki Ali Arslan kahvaltı yaptığı sırada dışarıda gördüğü cihazla şaşkına döndü.
Ünye'nin Yüceler Mahallesi Ortak Sokak'ta yaşayan Ali Arslan, sabah kahvaltı yapacağı sırada evinin penceresinden aşağıya sarkık halde tellere takılı cihaz gördü. Gördüğü cismi önce oyuncak zanneden Arslan, cismi eline aldığında gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.
Kahvaltı yaparken cihazı gördüğünü söyleyen Ali Arslan, "Sabah ailecek erken kalktık. Kahvaltıya oturduğumda dışarı baktığımda evin üstünden itibaren telin üstüne düşmüş bir cihaz sallanıyordu. Sonra evin alt tarafına geçtim. " dedi.
Cihazı oyuncak zannettiğini anlatan Arslan "Alt tarafında da paraşüt gibi bir şey gördüm. Ben önce evin üstünden atılmış bir oyuncak zannettim. Daha sonra ona takılı olan paraşütü söktüğümde oyuncak olmadığı belli oldu." diye konuştu.
Meteoroloji ölçüm cihazı olduğunu anladığını belirten Arslan "Ben ilk önce oyuncak, daha sonra da fener gibi bir şey zannettim. Tabii ipini kurtardıktan sonra cihazı ve paraşütü yere aldığımızda aletin meteoroloji ölçüm cihazı olduğunu gördüm" ifadelerini kullandı.