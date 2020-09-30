Ordu'da ilginç olay! Ayda 30 bin lira kazandığı içini bıraktı yeni işi herkesi şaşırttı

“Kalbim 20 yaşındaki bir genç gibi, görmeyen gözlerim açıldı”

Sirkeyi kullanmaya başlayınca rahatsızlıklarından kurtulmaya başladığını ifade eden Cebeci, “Şu anda kalbim 20 yaşındaki bir insanın kalbi gibi çalışıyor. Çok şükür kendi şifamı kendim buldum. 10 tane ilaç kullanıyordum, şu an Allah’a şükürler olsun bir tane ilacım kalmadı. Hepsini bir kenara bırakıp, şifayı önce Allah’tan, sonra da bu sirkeden buldum. Göz tansiyonum 60’a kadar çıkmıştı, bunu içmeye başlayınca 12’ye kadar indi. Gözlerim görmüyordu ama şimdi anadan yeni doğmuş gibi gazete ve kitabı gözlüksüz okuyabiliyorum. Allah’ım bize böyle bir imtihan sundu, onu da çok şükür kazandık” şeklinde konuştu.