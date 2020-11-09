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Ordu'da ilginç görüntü: Haberi duyan sahile koştu olta atacak yer kalmadı

ORDU'da kafes içerisinde üretilen 2 ton levrek ve somonun çevreye dağıldığını duyanlar sahile koştu.

Kent merkezine bağlı Kumbaşı sahilinden yaklaşık 3 kilometre açıktaki denizde, özel bir şirket tarafından üretilen kültür balıkların yer aldığı kafeslerden biri, dün akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yırtıldı. 

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Kıyıya vuranları topladılar: Kafesten çıkan binlerce balık, denize dağılırken, kimisi de kıyıya vurdu. Kıyıda bolca balık olduğunu duyan çok sayıda vatandaş, sahile akın etti.

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Amatör balıkçılar, oltalarıyla kumsal ve kayalık alanda avlanırken, bazı vatandaşlar ise tekneyle denizde avlandı.

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Fırtına nedeniyle yırtıldı: Denizde özel tesis sahiplerince yapılan incelemede, kafesin ağlarının denizdeki şiddetli fırtına nedeniyle yırtıldığı, çevreye yaklaşık 2 ton levrek ve somonun dağıldığı belirlendi.

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