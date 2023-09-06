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Ordu'da hayvanları otlatmaya çıkan 13 yaşındaki çocuk kayboldu! Ekipler göletleri arıyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Ordu'da hayvanları otlatmaya çıkan 13 yaşındaki çocuk kayboldu! Ekipler göletleri arıyor

Ordu Korgan'da küçükbaş hayvanları otlatmaya çıkan 13 yaşındaki küçük çocuk geri dönmedi. Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu çocuğu arama çalışmaları 2. günde devam ediyor.

Ordu'da hayvanları otlatmaya çıkan 13 yaşındaki çocuk kayboldu! Ekipler göletleri arıyor

Olay, ilçeye bağlı Belalan Mahallesi Absut Yaylası mevkisinde dün meydana geldi. 

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Ordu'da hayvanları otlatmaya çıkan 13 yaşındaki çocuk kayboldu! Ekipler göletleri arıyor

Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki Emirhan Dolak, dün sabah saatlerinde kendilerine ait küçükbaş hayvanları otlatmak için evden ayrıldı.

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Ordu'da hayvanları otlatmaya çıkan 13 yaşındaki çocuk kayboldu! Ekipler göletleri arıyor

Çocuğun eve dönmemesi üzerine aile aramaya başladı, saat 16.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp ihbarda bulundu.

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Ordu'da hayvanları otlatmaya çıkan 13 yaşındaki çocuk kayboldu! Ekipler göletleri arıyor

Bölgeye gelen ekipler yaptıkları araştırmada, hayvan otlatmak için gitmiş olduğu bölgede göletin bulunduğunu, gölet kenarında ayak izlerinin olduğunu tespit etti. 

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