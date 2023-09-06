Ordu'da hayvanları otlatmaya çıkan 13 yaşındaki çocuk kayboldu! Ekipler göletleri arıyor
İhlas Haber Ajansı
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Ordu Korgan'da küçükbaş hayvanları otlatmaya çıkan 13 yaşındaki küçük çocuk geri dönmedi. Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu çocuğu arama çalışmaları 2. günde devam ediyor.
Olay, ilçeye bağlı Belalan Mahallesi Absut Yaylası mevkisinde dün meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki Emirhan Dolak, dün sabah saatlerinde kendilerine ait küçükbaş hayvanları otlatmak için evden ayrıldı.
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Çocuğun eve dönmemesi üzerine aile aramaya başladı, saat 16.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp ihbarda bulundu.
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Bölgeye gelen ekipler yaptıkları araştırmada, hayvan otlatmak için gitmiş olduğu bölgede göletin bulunduğunu, gölet kenarında ayak izlerinin olduğunu tespit etti.
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