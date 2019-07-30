Ordu'da fındık hasatı erken başladı

“Erken olduğu için mecburen toplanmaya başlandı”

Dursun Ali Coşkun isimli fındık işçisi de fındık sezonundan ve açıklanan fiyatlardan memnun olduklarını aktardı. Üreticinin bu yıl hakkını alacağını ifade eden Coşkun, “Gurbetçilerimiz gelecek, bayram tatillerini yapacaklar. Sonrasında zaten tatil bitiyor. Mecburen fındık da olduğu için toplanmaya başlandı” şeklinde konuştu.