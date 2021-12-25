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Ordu'da beyin ölümü gerçekleşen Gökhan'ın organları 5 kişiye hayat verecek!

Ordu'da beyin ölümü gerçekleşen Gökhan'ın organları 5 kişiye hayat verecek!

ORDU'da halsizlik nedeniyle gittiği hastanede fenalaşması sonucu beyin ölümü gerçekleşen off-road tutkunu Gökhan Tezlik'in (41) bağışlanan organları 3 ilde 5 hastaya nakledilecek. Evli ve üç çocuk babası Tezlik'in organları götürülürken eşi Saime Tezlik, kızı ve yakınları gözyaşı dökerek, ambulansın arkasından el salladı.

Ordu'da beyin ölümü gerçekleşen Gökhan'ın organları 5 kişiye hayat verecek!

Ordu'da beyin ölümü gerçekleşen Gökhan Tezlik'in (41) bağışlanan organlarıyla 5 hasta hayata tutunacak. Tedavi gördüğü Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün beyin ölümü gerçekleşen üç çocuk babası Tezlik'in organları, ailesi tarafından bağışlandı.

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Ordu'da beyin ölümü gerçekleşen Gökhan'ın organları 5 kişiye hayat verecek!

Uzman ekipler tarafından alınan akciğer İzmir'de bir, böbrekler Sivas'ta iki, bölünen karaciğer ise Malatya'daki iki hastaya nakledilmek üzere götürüldü.

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Ordu'da beyin ölümü gerçekleşen Gökhan'ın organları 5 kişiye hayat verecek!

Bu arada, Tezlik'in eşi, kızı ve yakınları organ kutularının araçlara konulması sırasında gözyaşı döktü, aracın arkasından el salladı.

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Ordu'da beyin ölümü gerçekleşen Gökhan'ın organları 5 kişiye hayat verecek!

Hastanenin Başhekimi Doç. Dr. Hakan Timur, gazetecilere, beyin ölümü gerçekleşen bir vatandaşın organ naklinin gerçekleşeceğini söyledi.

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