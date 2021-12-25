Ordu'da beyin ölümü gerçekleşen Gökhan'ın organları 5 kişiye hayat verecek!
ORDU'da halsizlik nedeniyle gittiği hastanede fenalaşması sonucu beyin ölümü gerçekleşen off-road tutkunu Gökhan Tezlik'in (41) bağışlanan organları 3 ilde 5 hastaya nakledilecek. Evli ve üç çocuk babası Tezlik'in organları götürülürken eşi Saime Tezlik, kızı ve yakınları gözyaşı dökerek, ambulansın arkasından el salladı.
Ordu'da beyin ölümü gerçekleşen Gökhan Tezlik'in (41) bağışlanan organlarıyla 5 hasta hayata tutunacak. Tedavi gördüğü Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün beyin ölümü gerçekleşen üç çocuk babası Tezlik'in organları, ailesi tarafından bağışlandı.
Uzman ekipler tarafından alınan akciğer İzmir'de bir, böbrekler Sivas'ta iki, bölünen karaciğer ise Malatya'daki iki hastaya nakledilmek üzere götürüldü.
Bu arada, Tezlik'in eşi, kızı ve yakınları organ kutularının araçlara konulması sırasında gözyaşı döktü, aracın arkasından el salladı.
Hastanenin Başhekimi Doç. Dr. Hakan Timur, gazetecilere, beyin ölümü gerçekleşen bir vatandaşın organ naklinin gerçekleşeceğini söyledi.