ORC'nin son seçim anketinde büyük sürprizler var! Sadece üç parti Meclis'e girebiliyor

ORC tarafından yapılan araştırmada AK Parti yüzde 36.1'le ilk sırada, CHP ise yüzde 25.4'le ikinci sırada yer aldı. Ankette en dikkat çeken sonuç ise MHP'nin oy oranındaki artış oldu. HDP'nin ise baraj altında kaldığı görülüyor.