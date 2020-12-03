ORC'nin son seçim anketi olay yarattı! Sadece üç parti Meclis'e girebiliyor
ORC araştırma şirketi, son seçim anketine ilişkin sonuçları kamuoyu ile paylaştı. Ankette birinci ve ikinci sıra değişmezken en büyük sürpriz MHP'de oldu. Yeni partilerin oy oranları ise beklentinin altında kalıyor.
ORC tarafından yapılan araştırmada AK Parti yüzde 36.1'le ilk sırada, CHP ise yüzde 25.4'le ikinci sırada yer aldı. Ankette en dikkat çeken sonuç ise MHP'nin oy oranındaki artış oldu. HDP'nin ise baraj altında kaldığı görülüyor.
Erken seçim tartışmaları devam ederken ORC Araştırma, kasım ayında yaptığı ve "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yönelttiği anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.
HDP, Gelecek Partisi ile DEVA Partisi baraj altında
Yapılan araştırmaya göre; AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti barajı geçebiliyor. HDP, Gelecek Partisi ile DEVA Partisi ise yüzde 10'luk barajı geçemiyor.
Siyaset kulisleri hareketlendi
Bugün seçim olsa Meclis aritmetiğinin çok farklı olacağı görülüyor. İşte siyaset kulislerini hareketlendiren ORC'nin anketine göre partilerin oy oranları: