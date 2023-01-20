Oran belli oldu refah payı da maaşa eklendi! İşte memur emeklinin ek ödemeli maaşları
Memur maaşlarına ve emekli aylıklarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına ek ödeme müjdesi yapıldı. kulislerde AK Parti'nin sandık öncesi yeni bir zam için çalışma başlattığı konuşulmaya başladı. Ek zam oranı için yüzde 15'lik bir artışın masada olduğu belirtilirken, böylelikle memur ve emekli zammının yüzde 45'e çıkarılması amaçlanıyor. Peki, emekli ve memur maaşı zam farkı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte emekli memur maaşı ile ilgili tüm detaylar...
Memur ve emekli aylıklarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Maaşlarında ne kadar artış olacağını öğrenmek için SGK’nın sitesine girenler beklediğini bulamayınca panikledi. Durumun aslı şöyle: Memur ve emekli aylıkları yüzde 16,48’lik zamla hesaplara yattı. Yasal düzenlemesi 13 Ocak’ta resmileştiği için 15 Ocak’taki ödemelere yetiştirilemeyen yüzde 13,52’lik refah payı zammı ise bu ay bordrolara eklenerek ikinci bir ödemeyle hesaplara yatırılacak. Artış EYT’liler için de geçerli olacak.
Memur ve emekli maaşlarına bu yılın ilk altı ayı için yapılacak zamlar, 3 Ocak 2023 tarihinde açıklanan Aralık 2022 enflasyonunun ardından açıklandı. Enflasyon farkıyla birlikte bu oran yüzde 16,48 olarak hesaplandı.
Yeni Şafak'tan İbrahim Acar'ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13,52 puanlık refah payı müjdesiyle birlikte memur ve emeklilerin maaşlarına bu yılın ilk altı ayı için yüzde 30 oranında zam yapılması kararlaştırıldı.
Yüzde 30 zam 13 Ocak'ta resmileşti
Erdoğan, Ocak-Haziran 2023 dönemi için memur ve emekli maaşlarına yüzde 30 zam yapılacağı müjdesini 4 Ocak günü duyurdu. Ancak yüzde 13,52’lik refah payı artışının maaşlara yansıtılması için yasal düzenleme yapılması gerekiyordu.