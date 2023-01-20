Oran belli oldu refah payı da maaşa eklendi! İşte memur emeklinin ek ödemeli maaşları

Memur ve emekli aylıklarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Maaşlarında ne kadar artış olacağını öğrenmek için SGK’nın sitesine girenler beklediğini bulamayınca panikledi. Durumun aslı şöyle: Memur ve emekli aylıkları yüzde 16,48’lik zamla hesaplara yattı. Yasal düzenlemesi 13 Ocak’ta resmileştiği için 15 Ocak’taki ödemelere yetiştirilemeyen yüzde 13,52’lik refah payı zammı ise bu ay bordrolara eklenerek ikinci bir ödemeyle hesaplara yatırılacak. Artış EYT’liler için de geçerli olacak.