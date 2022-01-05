Optimar'dan bomba anket! Dolar düştü rüzgar tersine döndü 'dış minnaklar'ın işi...

Ekonomideki dalgalanma, siyasetin seyrini de belirliyor. Optimar’ın doların çakıldığı 20 Aralık'ta başlatıp, 28 Aralık'a kadar 2 bin 526 kişi ile yaptığı ankette göre dolar çıktıkça Erdoğan'a duyulan güven azalırken, dolar düştükçe Erdoğan'a güven artıyor. O da dövizin roket hızıyla yükseldiği dönemde kıpırdayan CHP oylarının, dövizin gerilemesiyle birlikte eski seviyesine indiği gözlendi.