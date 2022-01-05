Optimar'dan bomba anket! Dolar düştü rüzgar tersine döndü 'dış minnaklar'ın işi...
Optimar’ın 20-28 Aralık tarihleri arasında 2 bin 526 kişi ile yaptığı anketten çarpıcı sonuçlar çıktı. Doların yükselmesiyle düşüşe geçen Erdoğan'a güven, doların çakılmasıyla tekrar eski seviyesine geri döndü. Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki fark da açıldı. İşte Optimar anketinden sonuçlar...
2021 yılının son günlerinde yapılan Optimar Araştırma anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı. Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, 'Anketlerde rüzgâr değişti" başlıklı yazısında Hilmi Daşdemir'in patronajında Optimar Araştırma tarafından yapılan son anketin sonuçlarını yazdı. İşte Selvi'nin yazısından çarpıcı bölümler...
Ekonomideki dalgalanma, siyasetin seyrini de belirliyor. Optimar’ın doların çakıldığı 20 Aralık'ta başlatıp, 28 Aralık'a kadar 2 bin 526 kişi ile yaptığı ankette göre dolar çıktıkça Erdoğan'a duyulan güven azalırken, dolar düştükçe Erdoğan'a güven artıyor. O da dövizin roket hızıyla yükseldiği dönemde kıpırdayan CHP oylarının, dövizin gerilemesiyle birlikte eski seviyesine indiği gözlendi.
Partilerin oy oranları...
Bakmayın muhalefet partilerine fatura kesip AK Parti’yi düşük göstermeye çalışan anket firmalarının çalışmasına. Optimar’ın anketinde kararsızlar dağıtıldığı takdirde partilerin oy oranı şöyle çıkıyor:
AK Parti: Yüzde 39.1
CHP: Yüzde 24
MHP: Yüzde 10.1
İYİ Parti: Yüzde 10
HDP: Yüzde 10
Dolar düştü rüzgar tersine döndü
Doların düşüş trendine girmesi sadece ekonomik göstergeler değil, siyasi iklimin değişmesine de yol açmış. Optimar’ın kasım ayı anketinde AK Parti’nin oy oranı yüzde 37.5 çıkmıştı. Aralık anketinde ise AK Parti iki puanlık bir yükselişle 39.1’e yükselmiş.