Operasyonların gizli kahramanları dedektör köpekler sıkı eğitimden geçiriliyor
Emniyet Genel Müdürlüğünün dedektör köpekleri narkotik, terör ve kaçakçılık suçlarıyla mücadelede polisin başarılı operasyonlarına büyük katkı sağlıyor.
Suçluların yakalanması ve suç delillerinin bulunmasında aktif rol alan dedektör köpekler Ankara Gölbaşı'ndaki Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına bağlı Köpek Eğitim Merkezi (KEM) Şube Müdürlüğünde uzmanlar tarafından sıkı eğitimden geçiriliyor.
Şube müdürlüğünde dedektör köpeklerine narkotik madde arama, kadavra arama, asayiş devriye, çay-tütün arama ve canlı insan arama eğitimleri veriliyor.
KEM Eğitim ve Planlama Büro Amirliği Komiseri Kürşat Samet Özkan, yaptığı açıklamada, görev köpeklerinin üretim, satın alma ve hibe yoluyla temin edildiğini anlattı.
Polis görev köpekleri için sağlıklı, arama-bulma ve oyun oynama güdüsü gelişmiş, uyumlu ve sosyal olanların tercih edildiğini ifade eden Özkan, köpeklerin huyunun dengeli, karakterinin sağlam olması gerektiğini bildirdi.