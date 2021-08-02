Operasyonda yakalandı! Kedicik'in iç çamaşırından çıkanlar şaşkına çevirdi: Her şey itiraf etti
Bir kadın polis memuru tarafından yapılan arama sırasında "Kedicik" lakaplı genç kızın iç çamaşırlarına sakladıkları ortalığa saçıldı.
Brezilya'nın Güneybatı Bölgesi'ndeki finans kenti Sao Paulo'nun kalbindeki bir çadırda uyuşturucu sattığı iddia edilen 19 yaşındaki genç kıza yönelik operasyon düzenlendi. Genç kız polis ekipleri tarafından tutuklandı.
Polisler genç kızın sutyeninde ve iç çamaşırında buldukları şok etti.
Ekipler genç kızın sutyeninde esrar ve iç çamaşırında kokain buldu.
Bir polis sözcüsü Brezilya'nın yerel medya mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bir kadın polis memuru tarafından yapılan arama sırasında, gencin iç çamaşırlarında uyuşturucu buldu." dedi.