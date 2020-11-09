Onur Ünlü sevgilisi Hazar Ergüclü’yü aldattı mı? İşte ihanet sorusuna verdiği olay cevabı
Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, yönetmen sevgilisi Onur Ünlü’nün Cihangir’de genç bir kadınla samimi şekilde sohbet ederken çekilen görüntülenmişti. Ergüçlü, konu hakkında ilk kez konuştu.
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Hazar Ergüçlü, önceki gün yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ve Melisa Şenolsun-Umut Evirgen çifti ile birlikte Cihangir'de görüntülendi.
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Mekan çıkışı Ergüçlü, kendisinden 19 yaş küçük yönetmen sevgilisi Onur Ünlü'nün geçtiğimiz günlerde bir kadınla samimi bir şekilde görüntülenmesine açıklık getirdi.
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Geçtiğimiz günlerde bir kadınla samimi bir şekilde görüntülenen sevgilisi Onur Ünlü hakkında konuşan oyuncu, görüntüleri izlediğini ifade etti.
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Hazar Ergüçlü, "Sanmıyorum ki Cihangir'in ortasında beni aldatsın. O kadar aptalsa, ben kendimden şüphe etmeliyim" dedi.
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