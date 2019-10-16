Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü evleniyor aralarındaki yaş farkı tepki çekmişti

Onur'la çok mutluyum: Hazar Ergüçlü ise daha önce verdiği röportajda Onur Ünlü'nün zekasına aşık olduğunu ifade ederken ''Birlikteyken en eğlendiğim insan Onur. Bir sürü insanın bir anda size ulaşıp kolayca yargılaması yıpratıcı ve üzücü oluyor. Ama ne kadar takabilirim ki? Şu an Onur'la çok mutluyum.'' demişti.