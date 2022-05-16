Onur Can Kadıoğlu ve Esma Nur Hantumanlı evlendi! Düğünde Ebru Gündeş rüzgarı esti

Magazinkolik haberine göre Melike Öcalan – Gökay Kalaycıoğlu’nun sunumuyla gerçekleşen nikah töreninde Esma Nur Hantumanlı ve Onu can Kadıoğlu; Yaren Karatepe, Tolga Kadıoğlu ve Ahmet Durmuş şahitliğinde mutluluğa ‘Evet’ dediler.