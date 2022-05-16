Onur Can Kadıoğlu ve Esma Nur Hantumanlı evlendi! Düğünde Ebru Gündeş rüzgarı esti
Onur Can Kadıoğlu ve Esma Nur Hantumanlı çifti Hotel Wyndham Grand Istanbul Levent’de dünyaevine girdi.
Onur Can Kadıoğlu - Esma Nur Hantumanlı çiftinin bu mutlu gününde, iş sanat ve medya dünyasından ünlü isimler Hotel Wyndham Grand Istanbul Levent’de bir araya geldi.
Magazinkolik haberine göre Melike Öcalan – Gökay Kalaycıoğlu’nun sunumuyla gerçekleşen nikah töreninde Esma Nur Hantumanlı ve Onu can Kadıoğlu; Yaren Karatepe, Tolga Kadıoğlu ve Ahmet Durmuş şahitliğinde mutluluğa ‘Evet’ dediler.
Adeta şıklık yarışı yaşanan gecede, Tarık Sezer Orkestrasının performansı ile başlayan düğün eğlencesi Canan Anderson’un keman şovu eşliğinde dans gösterisi ve ardından Ebru Gündeş’in Kadıoğlu çiftine özel hazırladığı sahne repertuarı ile devam etti.
Gökay Kalaycıoğlu ve Melike Öcalan’ın sunumuyla gerçekleşen düğünün ardından Kadıoğlu çifti balayı için İtalya’ya uçtu.