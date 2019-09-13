Onu çıplak gördüm tahrik oldum Cemil İpekçi'den olay Sezen Aksu itirafı
Ünlü modacı Cemil İpekçi, "Ben Sezen'i ilk gördüğüm zaman önümde soyunmuştu onu görünce tahrik oldum'' dedi.
Kamuoyunda "Sisi" olarak tanınan Seyhan Soylu'nun, her gece sosyal medya hesabı üzerinden ünlü isimlerle yaptığı canlı yayın sohbetine ünlü Modacı Cemil İpekçi'nin Sezen Aksu ile ilgili sarf ettiği sözler damga vurdu.
''Önümde soyunmuştu'': Magazin sayfalarını süsleyecek itiraflar bulunan Cemil İpekçi, şu ifadeleri kullandı; İpekçi, "Ben Sezen'i ilk gördüğüm zaman önümde soyunmuştu. Yıl 1975. Hayatımda gördüğüm, dünyanın en ufak, fakat en güzel vücutlu kadını. Minnacık bir kadın fakat, olamaz bir vücut. Asılmadım da değil hani, asıldım da. Ancak Sezen her seferinde 'git başımdan' diye kovmuştur beni"
"Tabii canım": Seyhan Soylu'nun "tahrik oldun mu onu çıplak görünce" sorusuna da "tabii canım" diye yanıt verdi.
Cemil İpekçi kimdir?: Cemil İpekçi, 5 Ağustos 1948 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Babası Nejat İpekçi, annesi Sahire hanımdır. Yedi yaşındayken anne ve babası boşandılar. Şevkat (d.1944), ve Kenan (d.1951) adında bir ablası bir erkek kardeşi vardır. Aslan burcu erkeği olan Cemil İpekçi İlköğrenimine 1955 yılında Işık Lisesi’nde başladı ve ardından Şişli Koleji’ne geçti. Son yılda disiplin sevmediği için tam 12 okul değiştirdikten sonra Tarhan Koleji’nden mezun oldu.