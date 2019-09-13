Onu çıplak gördüm tahrik oldum Cemil İpekçi'den olay Sezen Aksu itirafı

''Önümde soyunmuştu'': Magazin sayfalarını süsleyecek itiraflar bulunan Cemil İpekçi, şu ifadeleri kullandı; İpekçi, "Ben Sezen'i ilk gördüğüm zaman önümde soyunmuştu. Yıl 1975. Hayatımda gördüğüm, dünyanın en ufak, fakat en güzel vücutlu kadını. Minnacık bir kadın fakat, olamaz bir vücut. Asılmadım da değil hani, asıldım da. Ancak Sezen her seferinde 'git başımdan' diye kovmuştur beni"