Onlarca ülkeye yayıldı! Kara mantar hastalığında en savunmasız grup onlar deniyor
HİNDİSTAN'da ortaya çıkan kara mantar hastalığı onlarca ülkeye yayıldı. Göz kaybına neden olan son derece ölümcül hastalıkta en savunmasız grup belli oldu. Covid-19'dan sonra ikinci kabusu yaşatan hastalığın belirtileri neler? Bu soruyu da yanıtladık...
İlk olarak 2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin ortak gündemi olmaya devam ederken uzmanlardan korkutan bir açıklama geldi.
Henüz Kovid salgını sona ermemişken dünya kara mantar olarak bilinen salgın ile karşı karşıya.
Siyah mantar olarak bilinen göz hastalığı "mukormikoz" vakalarının artması endişeye yol açıyor. Gelen ilk bilgilere göre, siyah mantar salgını çoğunlukla koronavirüs hastalarını etkiledi.
Uzmanlar söz konusu salgın nedeniyle hastaların yaklaşık yüzde 60'ının gözlerinden biri veya her ikisini kaybettiğini duyurdu.