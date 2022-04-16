Onlarca icra dosyası çıkınca şaşkına dönen Azra Akın sessizliğini bozdu: İyi niyetimin kurbanı oldum
"Umudum Olur Musun?" adlı dernek için bağış yapacağını belirtip, sözlerini yerine getirmeyen ödül töreni yetkilileriyle davalık olan Azra Akın, konuyla alakalı konuştu
Azra Akın (40), önceki gün Etiler'de görüntülendi. Bir hayli neşeli olduğu görülnen Akın, basın mensuplarıyla sohbet etmeyi ihmal etmedi.
Yeni projelerinden bahseden Azra Akın, "Seçmeler için birkaç projeye deneme çekimleri gönderdim. Ben de gelecek sonuçları bekliyorum. Setleri çok özledim." dedi.
"Umudum Olur Musun?" adlı dernek için bağış yapacağını belirtip, sözlerini yerine getirmeyen ödül töreni yetkilileriyle davalık olmuştu.
2002 Dünya Güzeli Azra Akın, Erdoğan Uludağ'ın hem kendisinin hem de şirketinin onlarca icra dosyası ortaya çıkınca şaşkına dönmüştü.