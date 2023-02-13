Onlar depremin sembolü oldu! Ömer ve Umut bebekten güzel haberler var

Annesinden kısa bir süre önce enkazdan çıkartılan Ömer’in tedaisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Murat Duman ve ekibi tarafından yapıldı. Prof. Dr. Duman’ın elleriyle su içirdiği Ömer’in başından bir an olsun bile ayrılmayan babası ise oğlunun başını sürekli okşayarak destek olmaya çalıştı.