Onlar da deprem bölgesine koştu! Ünlü şefler seferber oldu Mehmet Yalçınkaya: Durmadan devam
Gastronomi dünyasının ünlü şefleri de depremde hasar gören illere gitti, depremzedelere yemek hazırladı. Ünlü şefler, ekipleriyle deprem bölgesine koştu. Kurulan dev kazanlarda gün boyu çorbalar, yemekler, pilavlar pişirildi. Sanatçılar ise depremzedeler ile yardım ekiplerine yemek servisi yaptı.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkez üssü meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da büyük yıkımlara neden oldu. Ünlü şefler, ekipleriyle seferber oldu.
Gastronomi dünyasının ünlü şefleri Ebru Baybara Demir ve Türev Uludağ, ekipleriyle birlikte İskenderun'da bir erkek öğrenci yurdundaydı. Ünlü şefler, gittikleri ilk gün 2 saat içinde 2 bin porsiyon çorba hazırladılar. Uludağ, "Dün de Osmaniye'deydik, orada işleyen bir sistem kurduk ve düzenli olarak günlük 50 bin yemek çıkıyor. Yardımlarımızı önce Kahramanmaraş merkeze, ardından çevre köylere dağıtımı sağlıyoruz" dedi.
Çiğdem Seferoğlu da ekibiyle Elbistan'a gitti. "Bütün Elbistan'ı gezdik, çok zor durumdalar. Yemeği bir şekilde çözdük ve devam ediyoruz" dedi. Yemekleri yaptıktan sonra köyleri gezip eksikleri gören Seferoğlu, daha sonra da ekibiyle kemikleri kaynatıp çevredeki hayvanlara da dağıttı.
2 Michelin yıldızlı şef Fatih Tutak da İskenderun'a gitti. Ekibiyle birlikte hummalı bir şekilde çalışan Tutak, binlerce depremzedeye yemek yaptı. Tutak, "Her koşulda yanındayız Türkiyem" dedi.