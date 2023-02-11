Onlar da deprem bölgesine koştu! Ünlü şefler seferber oldu Mehmet Yalçınkaya: Durmadan devam

Gastronomi dünyasının ünlü şefleri Ebru Baybara Demir ve Türev Uludağ, ekipleriyle birlikte İskenderun'da bir erkek öğrenci yurdundaydı. Ünlü şefler, gittikleri ilk gün 2 saat içinde 2 bin porsiyon çorba hazırladılar. Uludağ, "Dün de Osmaniye'deydik, orada işleyen bir sistem kurduk ve düzenli olarak günlük 50 bin yemek çıkıyor. Yardımlarımızı önce Kahramanmaraş merkeze, ardından çevre köylere dağıtımı sağlıyoruz" dedi.