Ondan çoban bile olamaz!

31 Mart Yerel seçimleri sonrası bazı milletvekilleri ve belediye başkanlarının partilerinden istifa ederek AK Parti’ye geçeceği iddiası siyasi tartışmaların fitilini ateşledi.

Yeniden Refah Partisinden Erzurum Aziziye Belediye Başkanı seçilen Emrullah Akpunar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurdu. Akpunar: “ Gördüğüm lüzum üzerine mensubu olduğum Yeniden Refah Partisinden istifa ettiğim bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle bilinmesini arzu ettiğim bir husus var ki o da bizim şiarımızın nerede olursak olalım ve hangi kulvarda koşarsak koşalım tek gayemizin hemşehrilerimize hizmet etmek olduğudur. Rabbim hayırlara vesile kılsın inşallah.”

Başkanın istifasına Yeniden Refah Partili Ömer Faruk Ak’tan gelen tepki; AK Partili Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in “Ondan çoban bile olmaz” söylemini hatırlatarak rahatsızlığını dile getirmesini siyasi refleks olarak tanımlamak yanlış olmaz.

Siyasi bir tablo ortaya çıktı;

4’ü Bağımsız,

7’si Yeniden Refah Partili,

3’ü İyi Partili,

İstanbul Milletvekili Ersagun Yücel, Seyithan İzsiz ve Adana Milletvekili Bilal Bilici.

1’i DEM Partili,

1’i CHP’sinden seçilmiş 16 başkan AK Partiye geçiyor.

Sayın Meral Akşener’e çok yakın bir isim olan Ersagun Yücel Ak Partiye geçerken Sayın Akşener’den icazet aldı mı?

Sayın Akşener bu siyasi transferlerin neresinde?

Bir diğer konu; İzsiz ve Bilici’nin milletvekilliği adaylık sürecinden itibaren eleştiri konusu olmuştu. Milletvekilliğini çalışarak değil de partiye büyük paralar vererek satın aldıkları iddiası ortaya atılmıştı.

14 Mayıs’ta 43 milletvekiline sahip İYİ Parti’den 12 vekil yılı dolmadan istifa edip ayrıldı. İYİ Parti’nin dörtte biri eridi.

Siyaset bu dengeler, partiler, kulvar değişebilir. Değişkenlik siyasetin doğasında var.

Siyasetçiler, zaman zaman toplumda kendileri hakkında neler konuşulduğuna dönüp bakabilmeli. Çünkü siyasal imaj, sadece yüz yüze yapılan açıklamalarla değil, halkın o siyasetçinin arkasından fısıldadıklarıyla alçak sesle konuştuklarıyla şekillenir.

Bu siyasi fısıltılardan biri de;

Gelecek Partisi milletvekillerinden Selim Temurci, Nedim Yamalı ve İsa Mesih Şahin’nin de AK Partiye geçeceği konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Selim Temurci yarım saat baş başa görüşmüşlerdi. Bu görüşme siyasi transferi doğrular mı? Önümüzdeki günlerde göreceğiz.